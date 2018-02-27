В Гааге стартовала акция протеста в связи с 30-летием Сумгаитских погромов

По инициативе армянских организаций Нидерландов 27 февраля началась акция протеста в связи с 30-летием Сумгаитских погромов и освободительной войной Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, протестующие направляются в посольство Азербайджана. В акции принимают участие представители Федерации армянских организаций Нидерландов, Армянского национального комитета, молодежного союза АРФД «Гарегин Нжде».

Акция направлена против азербайджанской агрессии. Протестующие требуют уважения прав народа Арцаха.

Ранее председатель Армянского национального комитета Нидерландов Масис Абраамян сказал Арменпресс, что он выступит на азербайджанском языке перед посольством Азербайджана с надеждой, что таким образом требования армян будут более понятными.