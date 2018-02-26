Полиция обнаружила большое количество боеприпасов: ВИДЕО

Сотрудники криминальной разведки Котайкского полицейского управления получили информацию о том, что в одном из домов села Аруч Арагацотнской области хранится незаконное оружие. 24 февраля в дом был проведен обыск в рамках уголовного дела.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, обнаружены различные типы гранат, взрывчатки, детонаторы, самодельные ракеты, пистолет, глушители винтовок и другие боеприпасы.

Оружие конфисковано. Назначены экспертизы.