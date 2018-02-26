В Турции задержаны 845 человек, осуждающих операцию “Оливковая ветвь”

За осуждение операции “Оливковая ветвь”, проводимой ВС Турции в сирийском Африне, задержаны 845 человек. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на турецкое издание Diken.

По данным министерства внутренних дел Турции, в стране организовано 85 акций протеста против операции, в соцсетях сделано 648 публикаций и откликов.

Министерство не уточнило, сколько из задержанных арестованы или освобождены.

Операция “Оливковая ветвь” против сирийских курдов в Африне началась 20 января. Турецким силам содействует оппозиционная “Свободная сирийская армия”. Под предлогом борьбы с террористами, турки воюют с курдами, в том числе и с мирным населением.

Официальный Дамаск осудил действия Турции, отметив, что Африн является неотьемлемой частью Сирии.