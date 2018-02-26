Армен Саргсян: при конструировании отношений Армения-Диаспора мы должны смотреть вперед, в будущее

Кандидат в президенты РА А. Саргсян в основе укрепления связей Армения-Диаспора видит принцип превращения армян во всемирную нацию. Об этом он говорил в интервью, данном “Общественному телевидению” Армении.

Отвечая на вопрос, по какой модели должны развиваться отношения Армения-Диаспора, А. Саргсян сказал: “Это та модель, по которой мы, армяне, должны жить в этом мире. Для меня это не закрытая модель, а открытая миру. Я хочу представить, что мы, армяне, будем жить в ситуации, где есть небольшое государство, но всемирная нация. У нас всех, независимо от гражданства и места жительства, есть гражданский долг перед Арменией и Арцахом и мы должны исполнять его”.

Для кандидата в президенты следующим важным фактором укрепления является отказ от различения жителей Армении и Арцаха и диаспоры, а также вклад диаспоры в развитие родины. А. Саргсян подчеркнул также необходимость обращения в будущее и использования “инструментария” XIX века.

“При конструировании отношений Армения-Диаспора мы должны смотреть в будущее, на молодежь. Сегодняшний инструментарий должен отличаться от того, который мы использовали в прошлом для укрепления связей Армения-Диаспора. На дворе XXI век”, - передает «Арменпресс» слова А. Саргсяна, добавившего, что ключ к укреплению связей Армения-Диаспора находится в руках свободно мыслящей молодежи.