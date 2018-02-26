В Армении доходы населения выросли в среднем на 8%, затраты – на 2,6%

В Армении по сравнению с 2016 г денежные доходы выросли в среднем на 8% на душу населения. Как передает “Арменпресс», об том свидетельствуют данные Нацстатслужбы. Доходы выросли за счет самостоятельной занятости на 15,1%, от продажи сельхозпродукции и скота – на 10,5% и работы по найму – на 9,1%. В результате увеличилась доля общих денежных доходов соответственно на 0,7, 0,1 и 0,6 процентных пунктов.

На 5% выросли денежные доходы от трансфера, пенсий по старости и пособий (3,1%) и других доходов (0.5%), однако доля последних в общих денежных доходах снизилась соответственно на 0.3, 0.8 и 0.3 процентных пунктов.

Выросли доходы от собственности (сдачи в наем, проценты. дивиденты), однако их доля в общих денежных доходах не изменилась.

Доходы городского населения выросли на 7,1%, именные денежные доходы сельского населения в расчете на одного жителя выросли на 8,4%.

Параллельно зарегистрирован рост потребительских затрат на 2,6%. Увеличились затраты на общественное питание (65,9%), непродовольственные товары (8,1%), услуги (4,8%), алкогольные напитки (3%) и незакупленные продовольственные товары (2,4%). В то же время снизились затраты на табак (4,4%) и закупленные продтовары (4,2%).

По данным Нацстатслужбы, при этом поляризация доходов не снизилась, а увеличилась. Так, в 2016 г. доходы 10% самого обеспеченного населения в расчете на душу в 17,5 раз превышали доходы 10% самого необеспеченного населения (в 2015 г. этот показатель был равен 16,4).