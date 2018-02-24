Реакция Турции на резолюцию о Геноциде армян была предсказуема – министр ИД Нидерландов

Министр ИД Нидерландов СигридКаад считает предсказуемой реакцию официальной Анкары на резолюцию о Геноциде армян.

Как передает Арменпресс, об этом пишет DeTelegraaf.

«Реакция Турции на резолюцию о Геноциде армян была предсказуема», – сказала министр ИД Нидерландов, не пожелав, однако, комментировать ответ, поскольку, по ее мнению, отвечать на отклики – не очень хорошая идея.

Парламент Нидерландов абсолютным большинством голосов 22 февраля принял две резолюции о Геноциде армян. Автором резолюций является депутат Джоэл Фордевинд из коалиционной правящей партии «Христианский союз». В беседе с Арменпресс об этом сказал председатель Федерации армянских организаций Нидерландов МатоАхвердян.

По его словам, за принятие резолюции проголосовали почти все фракции, за исключением одной небольшой фракции, три члена которой являются турками. За принятие резолюций проголосовало 142 депутата.

Согласно одной из двух резолюций, еще раз подтверждается признание Нидерландами в 2004 году Геноцида армян, а согласно второй резолюции, министр иностранных дел Нидерландов должен посещать 24 апреля Армению и воздавать дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд каждые пять лет.