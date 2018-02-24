Время в Ереване: 11:07:36,   24 Февраль

В Ливане Армен Саркисян встретится с Католикосом Арамом I


Кандидат в  президенты  РА, посол Армении в  Великобритании Армен Саркисян 24 февраля прибыл в  Ливан.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Католикосата  Великого Дома  Киликийского ПетросМануелян.

«Кандидат в  президенты Армении Армен Саркисян прибыл в  Ливан с целью встречи с Его Святейшеством Католикосом  Великого Дома  Киликийского АрамомI. Спустя несколько часов  он  посетит национальный и духовный центр Диаспоры – Кафедральный собор Антилиаса», - отметил он.

Депутаты от РПА и АРФД, согласно ч.5 ст.139 конституционного закона «О регламенте Национального Собрания», 23 февраля выдвинули кандидатуру  Армена Вардановича  Саркисяна на  пост президента  страны.

 




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