В Ливане Армен Саркисян встретится с Католикосом Арамом I

Кандидат в президенты РА, посол Армении в Великобритании Армен Саркисян 24 февраля прибыл в Ливан.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Католикосата Великого Дома Киликийского ПетросМануелян.

«Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян прибыл в Ливан с целью встречи с Его Святейшеством Католикосом Великого Дома Киликийского АрамомI. Спустя несколько часов он посетит национальный и духовный центр Диаспоры – Кафедральный собор Антилиаса», - отметил он.

Депутаты от РПА и АРФД, согласно ч.5 ст.139 конституционного закона «О регламенте Национального Собрания», 23 февраля выдвинули кандидатуру Армена Вардановича Саркисяна на пост президента страны.