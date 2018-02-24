Проект Дома-музея Уильяма Сарояна представлен мэру Фресно

Мэр Фресно Ли Брандт выразил готовность содействовать проекту «Сароян-хауса». 23 февраля координатор проекта «Сароян-хаус», осуществляемого в рамках культурного и интеллектуального фонда «Ренессанс», Авак Симонян, сооснователь архитектурной студии «Сторакет» МеружанМинасян, почетный член совета попечителей проекта «Сароян-хаус» и профессор кафедры арменоведения Калифорнийского университета Барло Тер-Мугердечян представили мэру ФресноЛи Брандту свой проект.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе культурного и интеллектуального фонда «Ренессанс», вместе с проектом мэру были представлены перспективные планы и концепция с интерактивными решениями.

«Сароян-хаус» станет одним из центров культуры и образования Фресно. Стороны отметили, что Сароян – величина мирового значения, достояние не только армянского, но и американского народа.

Открытие музея намечено на 31 августа 2018г. – к 110-летию писателя.