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Проект Дома-музея Уильяма Сарояна представлен мэру Фресно


Мэр Фресно Ли Брандт выразил готовность содействовать проекту «Сароян-хауса». 23 февраля координатор проекта «Сароян-хаус», осуществляемого в рамках культурного и интеллектуального фонда «Ренессанс», Авак Симонян, сооснователь архитектурной студии «Сторакет» МеружанМинасян, почетный член совета попечителей проекта «Сароян-хаус» и профессор кафедры  арменоведения  Калифорнийского университета Барло Тер-Мугердечян представили  мэру ФресноЛи Брандту свой  проект.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе культурного и интеллектуального фонда «Ренессанс», вместе  с проектом мэру  были представлены перспективные  планы  и концепция с интерактивными решениями.

«Сароян-хаус» станет одним из центров культуры  и образования  Фресно. Стороны  отметили, что  Сароян – величина мирового значения, достояние  не  только армянского, но и американского народа.

Открытие  музея  намечено на 31 августа 2018г. – к 110-летию писателя.

 




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