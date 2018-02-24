Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до трех

Число жертв взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до трех, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя главы пресс-службы МВД страны Нусрата Рахими. Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

По данным агентства Пажвак, смертник подорвался в столичном районе Шаш Дарак, где находится штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственное ведомство. Полиция оцепила район. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила, что почти 3,5 тысячи мирных граждан погибли в Афганистане в 2017 году, еще свыше 7 тысяч человек были ранены.