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Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до трех


Число жертв взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до трех, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя главы пресс-службы МВД страны Нусрата Рахими. Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

По данным агентства Пажвак, смертник подорвался в столичном районе Шаш Дарак, где находится штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственное ведомство. Полиция оцепила район. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила, что почти 3,5 тысячи мирных граждан погибли в Афганистане в 2017 году, еще свыше 7 тысяч человек были ранены.



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