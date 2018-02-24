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Президент принял вице-премьера Грузии, министра ВД Георгия Гахария


Президент РА  Серж Саргсян 24 февраля  принял вице-премьера Грузии, министра внутренних дел  Георгия Гахария.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент РА  поздравил вице-премьера  Грузии с назначением на  пост министра ВД, отметив, что с теплотой вспоминает другую встречу в Ереване с Гахария – в то время министра экономики и стабильного развития Грузии, когда темой беседы были армяно-грузинские торгово-экономические  отношения.  

С особой  теплотой  Серж Саргсян вспомнил свой официальный визит в Грузию в конце  прошлого года, в  рамках которого состоялись его встречи с высшим руководством страны и с Католикосом-Патриархом Грузии. В этом контексте  глава Армении отметил важность частых взаимных визитов и выразил надежду, что визит вице-премьера Гахария придаст новый импульс в углублении сотрудничества между  правовыми органами наших стран. Собеседники посчитали важным  обеспечение взаимодействия  в  этой  сфере и безопасности и стабильности двух дружеских стран и в обеспечении развития в  экономической, гуманитарной и иных сферах.

Георгий  Гахария  представил президенту  Сержу  Саргсяну договоренности по углублению сотрудничества, достигнутые  в ходе результативной  встречи с главой полиции РА. По мнению гостя, эти договоренности включают и приграничные  районы, где  также отмечаются особые  вызовы. Гахария убежден, что противостоять этим вызовам эффективнее будет совместными усилиями.




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