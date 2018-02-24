Президент принял вице-премьера Грузии, министра ВД Георгия Гахария

Президент РА Серж Саргсян 24 февраля принял вице-премьера Грузии, министра внутренних дел Георгия Гахария.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент РА поздравил вице-премьера Грузии с назначением на пост министра ВД, отметив, что с теплотой вспоминает другую встречу в Ереване с Гахария – в то время министра экономики и стабильного развития Грузии, когда темой беседы были армяно-грузинские торгово-экономические отношения.

С особой теплотой Серж Саргсян вспомнил свой официальный визит в Грузию в конце прошлого года, в рамках которого состоялись его встречи с высшим руководством страны и с Католикосом-Патриархом Грузии. В этом контексте глава Армении отметил важность частых взаимных визитов и выразил надежду, что визит вице-премьера Гахария придаст новый импульс в углублении сотрудничества между правовыми органами наших стран. Собеседники посчитали важным обеспечение взаимодействия в этой сфере и безопасности и стабильности двух дружеских стран и в обеспечении развития в экономической, гуманитарной и иных сферах.

Георгий Гахария представил президенту Сержу Саргсяну договоренности по углублению сотрудничества, достигнутые в ходе результативной встречи с главой полиции РА. По мнению гостя, эти договоренности включают и приграничные районы, где также отмечаются особые вызовы. Гахария убежден, что противостоять этим вызовам эффективнее будет совместными усилиями.