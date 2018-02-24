Стрелок Ованес Маркарян – бронзовый призер чемпионата Европы

Член национальной сборной Армении по стрельбе Ованес Маркарян – бронзовый призер молодежного чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс, в венгерском городе Гер продолжается молодежный чемпионат Европы. В соревнованиях на 10м, по бегущей мишени, 30+30 Маркарян набрал 559 очков и вышел в финал. В полуфинале он уступил украинцу Денису Баблюку со счетом 6:0, но в финале со счетом 6:1 победил украинца Максима Бабушока и завоевал бронзу.

В соревнованиях по стрельбе на 10м, из пневматического ружья, 60 выстрелов Грачик Бабаян (из 68 участников) набрав 623,5 очков, занял 26 место, а КристианЛауэр с 612,2 очками – 64-е.

В том же упражнении среди женщин Ирина Лауэр (из 64 участниц),набрав 617,3 очков, заняла 62 место, а Мариам Микаелян с 615,8 очками – 69-е.

В соревнованиях по стрельбе на 10м, из пневматического ружья, в смешанном командном соревнованиипараНорайр Аракелян и Эльмира Карапетян с 762 очками заняла 14 место.

В ЧЕ участвуют 14 спортсменов из Армении: стрельба из ружья – Грачик Бабаян, КристианЛауэр, Айкбабаян, Вреж Торосян, Нарек Адамян, Ирина Лауэр (Агаджанян), Мариам Микаелян, Алла Погосян; срельба из пистолета – Норайр Аракелян, Эльмира Карапетян, ЗавенИгитян, БеникХлгатян; Норайр Аракелян, Эльмира Карапетян, ЗавенИгитян, БеникХлгатян; стрельба по бегущей мишени – Лилит Мкртчян, Ованес Маркарян.