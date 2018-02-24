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Стрелок Ованес Маркарян – бронзовый призер чемпионата Европы


Член  национальной  сборной  Армении по стрельбе  Ованес Маркарян – бронзовый призер молодежного чемпионата  Европы. 

Как  передает Арменпресс, в венгерском городе  Гер продолжается молодежный чемпионат Европы. В  соревнованиях на 10м, по бегущей  мишени, 30+30  Маркарян набрал 559 очков  и вышел в  финал. В полуфинале  он уступил  украинцу Денису Баблюку  со счетом 6:0, но в  финале со счетом 6:1 победил украинца Максима Бабушока и завоевал бронзу.

В соревнованиях по стрельбе на 10м, из пневматического ружья, 60 выстрелов Грачик  Бабаян (из 68 участников) набрав 623,5 очков, занял 26 место, а КристианЛауэр с 612,2  очками – 64-е.

В  том же  упражнении среди женщин  Ирина Лауэр (из 64 участниц),набрав 617,3  очков, заняла 62 место, а Мариам Микаелян с 615,8 очками – 69-е.

В соревнованиях по стрельбе на 10м, из пневматического ружья, в смешанном командном соревнованиипараНорайр Аракелян и Эльмира Карапетян с 762 очками заняла 14 место.

В ЧЕ участвуют 14 спортсменов  из Армении: стрельба из ружья – Грачик  Бабаян, КристианЛауэр, Айкбабаян, Вреж Торосян, Нарек  Адамян, Ирина Лауэр (Агаджанян), Мариам Микаелян, Алла Погосян; срельба  из пистолета – Норайр Аракелян, Эльмира  Карапетян, ЗавенИгитян, БеникХлгатян; Норайр Аракелян, Эльмира  Карапетян, ЗавенИгитян,  БеникХлгатян; стрельба по бегущей мишени – Лилит Мкртчян, Ованес Маркарян.

 




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