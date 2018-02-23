Состоялась встреча глав МИД Армении и Мадагаскара

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 23 февраля встретился с министром иностранных дел Мадагаскара Анри Рабари-Ндзакой, который находится с официальным визитом в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, встреча началась с беседы тет-а-тет, а затем состоялись переговоры с делегациями в расширенном формате.

Приветствуя гостя, министр Налбандян подчеркнул, что визит министра иностранных дел Мадагаскара проходит в 25-й юбилейный год дипломатических отношений между двумя странами, и добавил, что Мадагаскар, будучи действующим председателем Международной организации Франкофонии, в этом году передаст председательство Армении.

Выразив благодарность за приглашение, министр иностранных дел Мадагаскара сказал, что очень впечатлен дружеским приемом, отметив, что Мадагаскар заинтересован в углублении двустороннего и многостороннего сотрудничества с Арменией.

Министры с удовлетворением отметили, что в последние годы, особенно после присоединения Армении к Международной организации Франкофонии, контакты и взаимодействие между Арменией и Мадагаскаром активизировались. Стороны отметили, что за прошедшие годы накоплен положительный опыт сотрудничества, который может служить хорошей основой для дальнейшего развития и углубления партнерства в разных сферах.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с запланированным в мае этого года государственным визитом президента Мадагаскара в Армению, выразив уверенность в том, что это придаст новый импульс укреплению и развитию двусторонних связей в различных областях.

Собеседники обменялись мнениями о возможных путях углубления отношений между Арменией и Мадагаскаром. Обе стороны отметили важность активизации двустороннего политического диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества, а также вопросов, связанных с формированием правовой базы, сотрудничеством в международных структурах.