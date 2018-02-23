Делегация МВД Грузии посетила мемориальный комплекс Геноцида армян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария возложил венок к Вечному огню, ознакомился с материалами Музея-института Геноцида армян и посадил ель на Аллее памяти мемориального комплекса Цицернакаберд.

23 февраля в Армению прибыла делегация министерства внутренних дел Грузии во главе с заместителем премьер-министра Грузии, министром внутренних дел Грузии Георгием Гахарией.

В составе делегации были заместитель министра МВД Леван Какава, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Торнике Мушкудиани и другие официальные лица.

Начальник Полиции Республики Армения, генерал-полковник полиции Владимир Гаспарян и высокопоставленные сотрудники полиции встретили гостей в аэропорту «Звартноц».

В Полиции Республики Армения грузинских коллег встретили торжественной церемонией, в ходе которой почетный караул выступил с демонстрационным выступлением.

Затем начальник полиции Республики Армения Владимир Гаспарян провел рабочую встречу с делегацией министерства внутренних дел Грузии.

Приветствуя гостей, Владимир Гаспарян высоко оценил традиционное партнерство между полицейскими структурами Армении и Грузии и подчеркнул ощутимые результаты, которые уже были достигнуты совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов двух дружественных стран.

Выражая благодарность за теплый прием, Гиорги Гахария выразил убежденность в том, что тесное сотрудничество полицейских структур в сфере борьбы с преступностью будет углубляться, что обусловлено необходимостью противодействия вызовам вместе.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Владимир Гаспарян наградил министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария медалью «За укрепление сотрудничества».