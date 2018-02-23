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Азиатские индексы - 23-02-18


ТОКИО, 23 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.72% и составил 21892.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.82% и составил 1760.53 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.63% и составил 3289.02 пункта, а HANG SENG вырос на 0.97% и составил 31267.17 пункта.




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