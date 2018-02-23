Министр экономического развития и инвестиций Армении принял посла Беларуси

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 23 февраля встретился с послом Беларуси Игорем Назаруком.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении,

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития экономического сотрудничества, а также процесс реализации достигнутых на заседании армяно-белорусской межправительственной комиссии договоренностей.

Стороны обсудили сотрудничество на сборочных заводах транспортных средств. В ближайшее время в Армению прибудет белорусская оперативная группа для укрепления партнерства в транспортно-логистическом секторе.

Стороны также рассмотрели вопросы создания инструментов для импортозамещения продукции в рамках ЕАЭС.

Также обсуждалась важность укрепления сотрудничества с Банком развития Беларуси.