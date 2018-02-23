В селе Дадиванк в момент пожара в доме находилось четверо детей: двоих спас бывший сельский староста Дадиванка

В селе Дадиванк в результате вспыхнувшего утром 23-го февраля пожара погибли двое семимесячных детей. Как передает «Арменпресс», детали об этом происшествии сообщает начальник отдела МЧС Шаумянского района Самвел Хачикян. По его словам, в момент пожара в доме находилось четверо детей: семимесячные близнецы и дети в возрасте 3 и 5 лет. «Семья – многодетная, 4 детей школьного возраста были в школе. Младшие дети - семимесячные близнецы и дети в возрасте 3 и 5 лет, были дома одни»,- рассказал он.

По его словам, во время пожара мимо проходил бывший сельский староста села, который смог спасти из огня двоих детей.

«Семимесячных детей спасти не удалось – они задохнулись в дыму»,- сказал он.

По предварительной версии, пожар вспыхнул от печки. «Возможно, кто-то из детей попытался усилить горение в печке, чтобы дома стало теплее»,- сказал начальник отдела МЧС Шаумянского района Самвел Хачикян.