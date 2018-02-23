Алиев повысил президентскую пенсию

Президент Азербайджана Алиев подписал соответствующий указ, которым повысил президентскую пенсию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «АПА».

По сведениям, с 1-го марта президентскую пенсию повысят на 150 манатов, доведя ее до 1450 манатов (около 850 долларов).