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Алиев повысил президентскую пенсию


Президент Азербайджана Алиев подписал соответствующий указ, которым повысил президентскую пенсию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «АПА».

По сведениям, с 1-го марта президентскую пенсию повысят на 150 манатов, доведя ее до  1450 манатов (около 850 долларов).


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