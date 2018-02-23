Президент Франции Эмманюэль Макрон сыграет одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк" в Елисейском дворце. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в четверг телеканал BFM TV.

По информации телеканала, спектакль с участием президента состоится в следующий четверг, 1 марта. До этого, в понедельник и вторник, запланированы две репетиции, в которых Макрон также примет участие.

Отмечается, что на вечер приглашена первая леди Франции Брижит Макрон. Какую роль исполнит в спектакле президент, пока неизвестно.

Советский композитор Сергей Прокофьев создал классическую детскую музыкальную сказку "Петя и волк" в 1936 году.



