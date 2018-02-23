Решение парламента Нидерландов о Геноциде армян обострило отношения этой страны с Турцией

Решение парламента Нидерландов о принятии 2 резолюций о Геноциде армян еще более обострило отношения этой страны с Турцией. Сразу после обсуждения в парламенте, временный поверенный Нидерландов в Турции Эрик Уэстстарре был вызван в МИД Турции, где ему сообщили, что Анкара считает «недопустимой политизацию исторических событий».

22-го февраля парламент Нидерландов абсолютным большинством голосов принял две резолюции о Геноциде армян. Автором резолюций является депутат Джоэл Фордевинд из коалиционной правящей партии «Христианский союз». За принятие резолюции проголосовали почти все фракции, за исключением одной небольшой фракции, три члена которой являются турками. За принятие резолюций проголосовало 142 депутата.

Согласно одной из двух резолюций, еще раз подтверждается признание Нидерландами в 2004 году Геноцида армян, а согласно второй резолюции, министр иностранных дел Нидерландов должен посещать 24 апреля Армению и воздавать дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд каждые пять лет.

Как передает «Арменпресс», сразу после этого МИД Турции распространило заявление, в котором осудило принятое решение. Отмечается, что подобные решения «не имеют обязывающей юридической силы».

Сложности в отношениях между двумя странами возникли после того, как Нидерланды отказались выдавать визы турецким официальным лицам, намеревавшимся провести агитацию среди проживающих в стране турок в преддверие конституционного референдума в Турции в марте 2017 года, когда в Нидерландах проходили собственные выборы, напоминает телерадиокомпания. Министерство иностранных дел Нидерландов 5-го февраля официально отозвало посла в Анкаре. В сообщении отмечается, что речь идет о формальном шаге, поскольку нидерландский посол покинул Анкару еще в марте 2017 года.

Кроме того, в Гааге отметили, что не примут назначения нового посла Турции в Нидерландах.