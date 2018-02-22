В НС Армении минутой молчания почтили память жертв сумгаитских погромов
12:30, 22 Февраль, 2018
В НС Армении начались парламентские слушания, посвященные сумгаитским погромам, под названием «Сумгаитские погромы: арменофобия – как государственная политика Азербайджана». В НС Армении минутой молчания почтили память жертв сумгаитских погромов. Как передает «Арменпресс», предложение внесла председатель ОО «Против правового произвола» Лариса Алавердян.Участники слушаний стоя, минутой молчания почтили память жертв сумгаитских погромов.
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