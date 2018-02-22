В резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи президента Ливана Мишеля Ауна

В резиденции президента Республики Армения сегодня, 22 февраля, состоялась официальная церемония встречи прибывшего с официальным визитом в Армению президента Республики Ливан Мишеля Ауна, за которой последовала встреча президентов Армении и Ливана в узком составе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Уважаемый господин Президент, сердечно приветствую Вас в Республике Армения. Для нас большая радость и честь принимать президента дружественного Ливана в Армении, и мы глубоко заинтересованы в углублении наших отношений с Ливаном во всех сферах.

Я с большой теплотой вспоминаю свой визит в Ливан еще в 2012 году, который послужил хорошим стимулом для развития наших отношений. Уверен, что Ваш визит откроет новую страницу в наших отношениях. Наши межгосударственные отношения имеют всего 25-летнюю историю, но дружба наших народов насчитывает столетия. Конечно, в укреплении дружбы между нашими двумя народами большую роль играет армянская община. Мы благодарны народу и властям Ливана за заботливое отношение к нашим соотечественникам. Со временем они стали полноправными гражданами Ливана, сохранив свою национальную идентичность. И, конечно же, мы благодарны ливанским властям, в том числе парламенту, за признание факта Геноцида армян. Это очень важный вклад.

Господин Президент, добро пожаловать. Я очень рад приветствовать вас в Ереване», – сказал президент Серж Саргсян.

Президент Мишель Аун в свою очередь поблагодарил президента Саргсяна за приглашение и счел большой честью для себя посещение Армении.

«Я участвовал в данном в Вашу честь обеде во время Вашего визита в Ливан в 2012 году, Тогда мы провели короткую беседу. Я очень рад находиться в Республике Армения.

Да, представители армянской общины Ливана представлены и в возглавляемой мной делегации – министр туризма, а также глава партии «Дашнакцутюн» Акоп Багратунян. Ваше Превосходительство, должен сказать, что армянская община внесла большой вклад в развитие и процветание Ливана. Они проводят довольно серьезную работу во всех сферах своей деятельности, в ответственных звеньях. Мы сами часто полагаемся на них во всех областях. У нас широкое общество, и армянская община сумела сохранить свою культуру и идентичность в Ливане. Конечно, мы придаем большую важность и очень гордимся этим плюрализмом и культурным разнообразием, поскольку это способствует развитию Ливана.Мой визит нацелен на дальнейшее укрепление армяно-ливанских отношений. Мы надеемся, что эти отношения между Арменией и Ливаном будут и далее расширяться и углубляться. Есть множество сфер, в направлении которых мы можем работать, и это будет во благо наших стран», – сказал президент Мишель Аун на встрече с президентом Сержем Саргсяном.