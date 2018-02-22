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Председатель ЦБ Армении примет участие в заседании совета управляющих Черноморского банка торговли и развития


Председатель ЦБ Армении Артур Джавадян едет с рабочим визитом в Грецию, где 22-24-го февраля   примет участие в заседании совета управляющих Черноморского банка торговли и развития. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

На заседании будут обсуждаться вопросы деятельности банка. Председатель ЦБ Армении Артур Джавадян встретится с председателями ЦБ стран-участниц Черноморского банка торговли и развития и руководителями других финансовых организаций.


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