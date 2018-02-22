При взрыве на туристическом судне в Мексике пострадали 25 человек

Число пострадавших при взрыве на туристическом судне в мексиканском штате Кинтана-Роо в среду достигло 25 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканалу Televisa глава управления гражданской обороны и пожарной охраны города Плайя-дель-Кармен Хуан Карлос Соса.

"На борту парома находились более 140 человек, - сказал Соса. - Согласно последним данным, пострадали 25 человек". В числе тех, кто получил травмы, 20 мексиканцев и пятеро иностранцев, их жизнь вне опасности, несколько человек уже выписаны из больницы.

По словам Сосы, взрыв произошел на одной из верхних палуб. Власти устанавливают причины случившегося.



