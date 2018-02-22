WP: родители Меланьи Трамп скоро получат гражданство США

Родители жены президента США Дональда Трампа - Меланьи имеют вид на жительство в США и скоро станут гражданами страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The Washington Post, ссылаясь на нью-йоркского юриста Майкла Уалдса, представляющего интересы первой леди США и ее семьи.

Он подтвердил, что Виктор Кнавс и его супруга Амалия "находятся в США на законных основаниях, имеют статус постоянных жителей", но отказался уточнить, когда они перебрались из Словении в Америку и как получили грин-карты. Согласно другим источникам газеты, супруги Кнавс "ожидают, когда им сообщат дату церемонии вступления в гражданство" США.



