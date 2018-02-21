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Президент Республики Ливан Мишель Аун посетил мемориал Геноцида армян


Президент Республики Ливан Мишель Аун посетил мемориал Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, президента Ливана сопровождали мэр Еревана Тарон Маргарян и министр территориального управления Армении Давид Локян.

Президент Ливана возложил венок к мемориалу, затем возложил цветы к вечному огню и минутой молчания почтил память жертв Великой резни. 

Мишель Аун посетил также Музей-институт Геноцида армян, сделал запись в Книге почетных гостей, а также посадил именную ель в Аллее памяти.




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