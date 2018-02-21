Борьба собаки-робота с человеком попала на видео

Робототехники из компании Boston Dynamics протестировали напористость собаки-робота SpotMini. Кадры испытаний разработчики опубликовали на Youtube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На видео показывается, как робот пытается открыть дверь. При этом сотрудник компании с хоккейной клюшкой и поводком мешает механической "собаке" преодолеть препятствие. Тем не менее SpotMini удалось выбраться наружу. Отмечается, что техника действовала автономно: разработчики задали ей лишь начади".