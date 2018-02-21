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Агаси Дарбинян назначен председателем Административного суда Армении


Рубен Вардазарян назначен председателем суда общей  юрисдикции Еревана.Президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 21 февраля соответствующий указ об этом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом президента Армении Сержа Саргсяна от 21 февраля, Агаси Дарбинян назначен председателем Административного суда Республики Армения.


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