Агаси Дарбинян назначен председателем Административного суда Армении

Рубен Вардазарян назначен председателем суда общей юрисдикции Еревана.Президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 21 февраля соответствующий указ об этом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом президента Армении Сержа Саргсяна от 21 февраля, Агаси Дарбинян назначен председателем Административного суда Республики Армения.