Полный тайнами образ: в Ереване на его сольном концерте прозвучат удивительные произведения Горана Бреговича

Удивительные произведения Горана Бреговича звучат с оттенками балканской, греческой, римской, цыганской музыки. Его мелодии украсили знаменитыр фильмы Эмира Кустурицы «Черный кот, белая кошка», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Андреграунд».

Как передает «Арменпресс», при содействии Министерства культуры Армении, в Ереване состоится сольный концерт Горана Бреговича, который пройдет 16-го апреля в СКК имени Демирчяна.

Горана Бреговича можно характеризовать как хитрого музыканта, чьи произведения часто запутывают слушателя, его же образ полон тайн.

В детские годы его выгнали из музыкальной школы за бесталанность. Его жизнь изменилась, когда мать подарила ему гитару. Война в Югославии поделила его жизнь на 2 части: до войны он был рок-музыкантом, после – стал тем, кем он является.

Организатор концерта - «Меццо Продакшн».