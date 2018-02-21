Министр ИД Мадагаскара посетит Армению с официальным визитом

По приглашению министра ИД Армении, председателя конференции Франкофонии Эдварда Налбандяна, 22-24-го февраля Армению с официальным визитом посетит министр ИД Мадагаскара, председатель Международной организации Франкофонии Анри Рабари-Ндзака. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министра ИД Мадагаскара, председателя Международной организации Франкофонии Анри Рабари-Ндзака примет президент Армении Серж Саргсян.

Министр ИД Мадагаскара, председатель Международной организации Франкофонии Анри Рабари-Ндзака встретится с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

23-го февраля состоятся переговоры министров ИД Армении и Мадагаскара, после чего они выступят с совместным заявлением.