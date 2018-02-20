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СМИ: саммит G-20 пройдет в Осаке


Саммит G20 в 2019 году пройдет в японском городе Осака. Соответствующее решение, как сообщило во вторник общественное телевидение NHK, было принято японским правительством.

Отмечается, что выбор пал на Осаку после анализа соответствующей инфраструктуры и числа отелей, способных разместить высокопоставленных гостей из других государств. Точная дата проведения саммита на данный момент не определена - по данным телеканала, саммит придется на конец июня или начало июля, передает Арменпресс.

В то же время в качестве площадки для проведения встречи министров финансов и глав Центробанков G20 рассматривается город Фукуока на юго-западе страны.






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