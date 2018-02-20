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Талибы за ночь убили на западе Афганистана 24 полицейских


Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили на западе Афганистана четыре правительственных КПП и убили более 20 полицейских, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу совета провинции Фарах Фарида Бахтавар.

"Вооруженные боевики минувшей ночью захватили три КПП в населенном пункте Фарахруд и один пост в Шамальгах уезда Бала Булук провинции Фарах, убито 24 полицейских. Талибы в Шамальгах похитили еще четырех полицейских, их судьба еще не известна", - приводит Ariana News слова Бахтавара.

 

 

 

 




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