В январе 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, экономическая активность в Армении выросла на 10.2%. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, об этом свидетельствуют текущие оперативные данные по социально-экономкическому положению в стране за этот период. Спад ВВП отмечается только в сельском хозяйстве.

Рост строительства в январе 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, составил 19.7%, или 9 млрд 333.7 млн драмов.

В январе 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, в производстве электроэнергии отмечается повышение в размере 7%; в сфере услуг (без торговли) отмечается повышение в размере 15.2%, составив 111 млрд 444.8 млн драмов. За январь 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, 2017 года, в ВВП в сельском хозяйстве отмечается спад в размере 0,4%. Показатели достигли 17 млрд 535.7 млн драмов.

Индекс потребительских цен за январь 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, вырос на 2,7%, а индекс цен на промышленные товары – на 5,2%.

За январь 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, торговый оборот вырос на 17,3%. Показатели достигли 157 млрд 386,6 млн драмов. Объем промышленной продукции за январь 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, вырос на 13.9 %, достигнув 128 млрд 254.6 млн драмов.

Средняя номинальная зарплата за январь 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого – 2017 года, выросла на 10,2% (198.816 драмов), в государственном секторе средняя номинальная зарплата составила 162.283 драма, увеличившись на 7,1%, а в частном секторе она составила 241.363 драма, увеличившись на 11. 3%.

За январь 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, 2017 года, внешний товарооборот вырос на 47.6% (504.2 млн долларов), причем, экспорт вырос на 45.2% (176.7 млн долларов), а импорт – на 48.9 % (327.5 млн долларов). Курс доллара за январь 2018 года составил 482.40драма.

Все показатели приведены в текущих ценах.