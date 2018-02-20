В Европе ожидаются морозы, Армению холодные воздушные потоки не затронут
10:56, 20 Февраль, 2018
Начиная с 22-го февраля, почти во всех странах Европы ожидаются морозы. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.
По его сведениям, сначала арктические массы холодного воздуха проникнут на европейскую территорию РФ, а оттуда – в Европу, достигая Испании и Португалии. По прогнозам синоптиков, морозы здесь достигнут до -25․․․-30 градусов, причем, будут сохраняться на этих отметках довольно длительное время.«И на этот раз холодные воздушные потоки не затронут Армению. У нас будет ровно обратное явление – с юго-запада будут идти тропические теплые воздушные массы, в результате чего температура воздуха до 25-го февраля прогреется на 5-6 градусов»,-пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.