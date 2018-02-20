Президент Казахстана утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы

Президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв.

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.