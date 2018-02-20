Южная Корея и США проведут военные учения после завершения Олимпиады

Республика Корея и США проведут совместные военные маневры после завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Как передает Арменпресс, об этом говорится в докладе министерства национальной обороны, представленном во вторник в парламенте страны.

"Союзники проведут командно-штабные учения Key Resolve и маневры Ulchi - Freedom Guardian с тем, чтобы повысить оперативную готовность к обнаружению, перехвату, уничтожению и защите против северокорейской ракетной угрозы", - отмечается в докладе.

В то же время в документе ничего не говорится о сроках проведения регулярных и наиболее масштабных полевых маневров Foal Eagle. В последние годы в них принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.

Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, которые на Юге и в США в свою очередь считают провокациями.