Цены на цветные металлы - 19-02-18

ЛОНДОН, 20 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2180.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7204.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2632.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14075.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 21675.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3586.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.