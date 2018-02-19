Президент Армении принял директора Службы внешней разведки России

Президент Армении Серж Саргсян 19 февраля принял прибывшего в Ереван с рабочим визитом директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поприветствовал гостя и отметил важность тесного сотрудничества спецслужб двух союзнических государств, подчеркнув при этом, что в быстро меняющемся современном мире возникают как новые возможности, так и новые вызовы, и в обоих случаях, по мнению президента, необходимы обмен информацией, оценка ситуации, постоянное активное взаимодействие между спецслужбами, что позволит быстрее и эффективнее противодействовать угрозам.

Саргсян с удовлетворением отметил, что армяно-российские союзнические отношения динамично развиваются и выделяются активным сотрудничеством во всех сферах - политической, экономической, военной и военно-технической, гуманитарной, а также в рамках международных организаций и внешнеполитической деятельности. Он выразил надежду на то, что визит Сергея Нарышкина станет новым стимулом в укреплении сотрудничества с армянскими коллегами в профессиональной сфере.

Сергей Нарышкин поблагодарил за прием и отметил, что армяно-российские союзнические отношения предполагают тесные связи и партнерские отношения на всех уровнях, в том числе между спецслужбами. Он заверил, что сотрудничество Службы внешней разведки России и Службы национальной безопасности Армении находится на должном уровне и представил текущее сотрудничество между двумя структурами по конкретным направлениям, а также дальнейшие программы.