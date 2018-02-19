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На филиал банка ВТБ совершено вооруженное нападение: пострадавших нет


На филиал банка ВТБ на улице Баграмяна в Ереване совершено вооруженное нападение. Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь полиции Армении Эдгар Джаноян.

«В 16:00 полиция получила сообщение о вооруженном нападении на филиал банка ВТБ на ул. Баграмяна 56. В настоящее время на месте находится оперативная группа, предпринимаются необходимые действия», - сказал Джаноян, добавив, что никто не пострадал.




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