Президент – знающий собеседник: директоры издательств представили Сержу Саргсяна проблемы отрасли

Президент Армении Серж Саргсян 19-го февраля – в День дарения книги, встретился с крупнейшими книгоиздателями Армении. На встрече, которая состоялась в книжном магазине «Букинист», обсуждались вопросы, касающиеся отрасли, директоры издательств представили Сержу Саргсяна проблемы отрасли.

«Хочу еще раз поблагодарить президента Армении Сержа Саргсяна за то, что он принял наше приглашение. Мы поговорили о проблемах в отрасли, не позабыв и успехи: за последние 2 года как «Букинист», так и издательства, отмечают рост продаж книжных изданий. Есть множество переводов с языка оригинала, которые не переведены и на русский»,- сказал в беседе с «Арменпресс» Хачик Варданян.

Директор издательства «Антарес» Армен Мартиросян отметил важность того, что президент затронул вопрос обнуления НДС для книгоиздания. По его словам, президент – знающий собеседник.

Директор издательства «Эдит Принт» Мкртыч Карапетян сказал, что президент Армении Серж Саргсян достаточно знаком с проблемами, о которых говорилось в ходе встречи. «Президент Армении Серж Саргсян выслушал нас, пообещал детально изучить поднятые вопросы и дать им возможное решение», - сказал директор издательства «Эдит Принт» Мкртыч Карапетян.

Директор издательства «Зангак» Сократ Мкртчян подчеркнул, что они подняли вопрос о предоствлении льгот областным книжным магазинам, чтобы те могли выжить.

«Прозвучали различные предложения по поводу качества учебников. Сейчас учебники для средних и старших классов издаются раз в 5 лет, и для повышения их качества мы попросили сократить эту периодичность», - сказал директор издательства «Зангак» Сократ Мкртчян.

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 19 февраля, по случаю отмечаемого в республике Дня дарения книг посетил книжный магазин «Букинист» в Ереване, где провел встречу с руководителями ряда издательств страны. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

В частности, С. Саргсян встретился с главой издательства «Эдит принт» Мкртичем Карапетяном, руководителем издательства «Зангак» Сократом Мкртчяном, главой издательства «Антарес» Арменом Мартиросяном и директором компании «Букинист» Хачиком Варданяном.

За чайным столом участники встречи побеседовали о достижениях в книгоиздательской деятельности за последние годы и существующих проблемах. Собеседники обсудили вопросы, связанные с издательством и продажей книг, улучшением деятельности библиотек и книжных магазинов, а также совместные программы и работы в рамках сотрудничества государства и частного сектора, направленные на стимулирование чтения.

Издатели представили также свои предложения, которые президент Армении пообещал обсудить с ответственными в данной сфере и попытаться найти полезные для отрасли новые возможности.

С. Саргсян и участники встречи перед обсуждением поздравили друг друга в связи с днем рождения армянского писателя Ованеса Туманяна и Днем дарения книг. Президент с удовлетворением подчеркнул, что в течение прошлых лет в обществе сформировалась добрая традиция – День дарения книг, по сути, один из лучших способов отметить день рождения великого поэта. По случаю праздника участники встречи подарили друг другу книги.

Президент подарил издателям экземпляры книги известного британского историка, писателя Ниала Фергюсона «Цивилизация: чем Запад отличается от остального мира», описывающую 600 лет всемирной истории.

Директор компании «Букинист» подарил Сержу Саргсяну изданный совместно с одним из английских издательств армянский перевод книги «Энциклопедия знаний», где один из разделов посвящен Армении. Генеральный директор издательства «Зангак» главе государства преподнес книгу «История армянского искусства», где представлен исторический путь армянского изобразительного искусства и архитектуры – с древних времен до наших дней.

Глава Antares Media Holding подарил президенту роман Роберта Музиля «Человек без свойств», а глава издательства «Эдит принт» – изданную в последний период издательством переводную литературу – «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «Маленький принц» и «Планета людей» Антуана де Сент-Экзюпери, «Виноваты звёзды» Джона Грина.

Директор компании «Букинист» Хачик Варданян представил президенту существенные успехи, зарегистрированные в последние годы в результате деятельности сети книжных магазинов «Букинист», предстоящие программы в направлении расширения сети и основания книжных магазинов особенно в областях.

Серж Саргсян совершил экскурсию в «Букинисте», ознакомился с отделами книжного магазина, укомплектованными новейшей и лучшей литературой, в том числе и профессиональной.