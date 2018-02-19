Эта страна растит поколение восходящих шахматных звезд: BBC – о шахматной Армении

Британское издание BBC пишет о том, что Армения стала первой в мире страной, где в школах с 2011 года преподают шахматы – в качестве обязательного предмета.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на издание, в статье говорится, что по числу гроссмейстеров на душу населения Армения занимает одно из первых мест в мире.

Автор статьи Эмма Левин рассказывает: «Я была в ловушке, выхода не было, и взятие короля было неизбежно. «Шах и мат» - объявил мой противник, 11-летний Микаэл, который несколько дней назад стал победителем школьной шахматной олимпиады».

Микаэл играет в шахматы с 5 лет, научился от отца и деда, затем учился шахматам в школе. Его герой – Левон Аронян. «Микаэл хочет стать чемпионом мира по шахматам, он изучает партии, чтобы усовершенствовать свое мастерство»,- рассказывает мать Микаэла.

Затем Эмма Левин рассказывает, как она посетила Школу шахмат в Ереване, где 200 детей углубились в свою игру.

Внизу детей терпеливо ожидают приведшие их сюда родители, дедушки и бабушки, которые встречают своих детей объятиями, независимо от результатов игры.

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