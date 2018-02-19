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Заседание межправительственной комиссии «ТРАСЕКА» состоится в Ереване


Очередное, 13-е заседание межправительственной комиссии «ТРАСЕКА» - международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, состоится в Ереване 5- 6-го марта сего года.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Армения участвует в программе «ТРАСЕКА» с 1993-го года. В последний раз заседание межправительственной комиссии «ТРАСЕКА» - международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, состоялось в Ереване в  2003 году.

В заседании межправительственной комиссии «ТРАСЕКА» в Ереване примут участие высокопоставленные чиновники из 13 стран, аккредитованные в Армении посольства стран-участниц международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, представители международных организаций, представители Еврокомиссии.

Во время заседания планируется утвердить мастер-план межправительственной комиссии «ТРАСЕКА» и план действий, направленных на развитие международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия в  2016-2026 годах. Кроме того, планируется утвердить дорожную карту для развития транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия на пятилетний срок.


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