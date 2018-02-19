США отмечают День президентов

Соединенные Штаты традиционно отмечают в понедельник один из своих государственных праздников - День президентов. В отличие от других праздничных дат, эта не сопровождается ни салютами, ни парадами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Изначально он был приурочен к дню рождения первого главы государства - Джорджа Вашингтона, который появился на свет 22 февраля 1732 года. Однако поскольку 12 февраля 1809 года родился еще и 16-й президент - Авраам Линкольн, - решено было отмечать этот праздник в третий понедельник февраля, то есть где-то посередине между двумя датами.

В канун праздника социологическая служба Gallup опубликовала результаты общенационального исследования, призванного выявить, как сегодняшние американцы оценивают работу 10 своих последних президентов (без нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа).

На первом месте оказался Джон Кеннеди (занимал пост президента с 1961 по 1963 год) - 86% респондентов одобрительно отозвались о том, как он руководил государством. За ним следуют Рональд Рейган (с 1981 по 1989 год) - 72%, Джордж Буш - старший (с 1989 по 1993 год) - 64%, Барак Обама (с 2009 по 2017 год) - 63%, Билл Клинтон (с 1993 по 2001 год) - 62%, Джеральд Форд (с 1974 по 1977 год) - 58%, Джимми Картер (с 1977 по 1981 год) - 55%, Джордж Буш - младший (с 2001 по 2009 год) - 53%, Линдон Джонсон (с 1963 по 1969 год) - 48% и Ричард Никсон (с 1969 по 1974 год) - 28%.

В опросе, который проводился 5-11 февраля, приняли участие 1,5 тыс. американцев. Погрешность не превышает 3%.



