Тиллерсон заявил, что дипломаты работают над решением ядерной проблемы КНДР

США будут продолжать дипломатические усилия по решению ядерной проблемы КНДР до тех пор, "пока не упадет первая бомба". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я собираюсь использовать все время, которое у меня есть. Наши дипломатические усилия будут продолжаться, пока не упадет первая бомба. Моя работа в том, чтобы причин для падения бомб не было. Мы точно не знаем, сколько времени осталось", — сказал Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

Таким образом госсекретарь прокомментировать слова сенатора Боба Коркера, который ранее заявил, что у США осталось 9-10 месяцев на дипломатические усилия в плане КНДР, прежде чем они столкнуться с "одним из самых больших военных решений".