Член сборной Армении по атлетике, участник XXXI Олимпийских игр Левон Агасян стал победителем в тройном прыжке в первенстве Балканских стран.

Как передает «Арменпресс», на первенстве Балканских стран, проходящем в Стамбуле, он занял первое место в тройном прыжке, зарегистрировав результат 16.35 метра. Наа втором и третьем местах – представители Болгарии.

На первенстве Балканских стран, проходящем в Стамбуле, Армению представляли 11 спортсменов.