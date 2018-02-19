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Левон Агасян стал победителем в тройном прыжке в первенстве Балканских стран


Член сборной Армении по атлетике, участник XXXI Олимпийских игр Левон Агасян стал победителем в тройном прыжке в первенстве Балканских стран.

Как передает «Арменпресс», на первенстве Балканских стран, проходящем в Стамбуле, он занял первое место в тройном прыжке, зарегистрировав результат 16.35 метра. Наа втором и третьем местах – представители Болгарии.

На первенстве Балканских стран, проходящем в Стамбуле, Армению представляли 11 спортсменов.


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