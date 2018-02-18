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Премьер Карен Карапетян направил телеграмму  соболезнования первому  вице- президенту  ИРИ Эсхагу Джахангири


Премьер-министр Армении  Карен Карапетян направил телеграмму  соболезнования первому  вице-президенту  Ирана Эсхагу Джахангири по случаю крушения самолета,   что стало причиной многочисленных жертв. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА.

«От имени правительства Армении и от своего лично выражаю соболезнование  Вам и дружескому  народу  Ирана  по случаю крушения самолета, совершавшего рейс Тегеран-Ясудж. В  этот тяжелый час мы  выражаем свою поддержку народу  братского Ирана и желаем терпения  родным погибших»», - говорится  в телеграмме.




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