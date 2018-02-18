Премьер Карен Карапетян направил телеграмму  соболезнования первому  вице- президенту  ИРИ Эсхагу Джахангири

Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования первому вице-президенту Ирана Эсхагу Джахангири по случаю крушения самолета, что стало причиной многочисленных жертв. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА.

«От имени правительства Армении и от своего лично выражаю соболезнование Вам и дружескому народу Ирана по случаю крушения самолета, совершавшего рейс Тегеран-Ясудж. В этот тяжелый час мы выражаем свою поддержку народу братского Ирана и желаем терпения родным погибших»», - говорится в телеграмме.