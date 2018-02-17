Армения ведет переговоры о создании транзитной зоны между Черным морем и Персидским заливом со всеми заинтересованными странами. Так заявил в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности президент РА Серж Саргсян. «Надеемся, что в случае успеха список бенефициаров будет намного шире, чем на этапе переговоров» , - как передает Арменпресс, сказал президент Армении.

Он выразил мнение, что двустороннее и многостороннее сотрудничество стран ЕС и ЕАЭС отвечает общим интересам и экономическому развитию. «Армения всегда была открыта для сотрудничества и привержена к максимальной гармонизации интересов всех. Мы не пытались помешать выбору наших партнеров, а где возможно – создать атмосферу позитивного сотрудничества. Могу сказать, что по большому счету, все наши партнеры всегда поддерживали нашу политику и следовавшие из нее шаги», - сказал Серж Саргсян.

Он добавил, что Армения вошла в ЕАЭС с четким осознанием того, что это наилучшим образом поспособствует развитию и будущему нашей страны. По словам президента, успехи, отмеченные с момента вхождения, убеждают нас в верности избранного пути. Вместе с тем это отнюдь не помешало нам сотрудничать с ЕС, особенно в сфере институциональных преобразований и модернизации. «Наше сотрудничество с ЕС поднялось на новый уровень – с подписанием недавно Соглашения о всеобъемлющей и расширенной торговле. Сейчас важно, чтобы процесс ратификации этого документа шло нормальными темпами», - сказал президент.

Он подчеркнул, что модернизация – процесс непрекращающийся, она дает возможность идти в ногу со временем. Армения и впредь будет стремиться сотрудничать с теми силами, которые уже достигли больших успехов и могут помочь нам в этом. «Указанная политика облегчает взаимоотношения Армении и с ЕС, и с ЕАЭС. Это возможность и для тех, кто готов с помощью Армении наладить деловые отношения с этим идвумя интеграционными структурами», - сказал Серж Саргсян.