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Армения ведет переговоры о создании транзитной зоны между Черным морем и Персидским заливом со всеми заинтересованными странами


Армения  ведет переговоры  о создании транзитной зоны между Черным морем и Персидским заливом со всеми заинтересованными странами.  Так   заявил в  своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности президент РА   Серж Саргсян. «Надеемся, что в случае  успеха список бенефициаров будет намного шире, чем на этапе переговоров» , - как  передает Арменпресс, сказал президент Армении.

Он выразил мнение, что двустороннее и многостороннее сотрудничество стран ЕС и ЕАЭС отвечает общим интересам и экономическому  развитию. «Армения  всегда была открыта  для  сотрудничества и привержена к  максимальной гармонизации интересов всех. Мы  не пытались помешать выбору  наших партнеров, а где возможно – создать атмосферу  позитивного сотрудничества. Могу сказать, что по большому  счету, все  наши партнеры всегда поддерживали нашу политику и следовавшие  из нее шаги», - сказал Серж Саргсян. 

Он добавил, что Армения  вошла в ЕАЭС с четким осознанием того, что это наилучшим образом поспособствует развитию и будущему  нашей  страны.  По словам президента, успехи, отмеченные  с момента  вхождения, убеждают нас в верности  избранного пути. Вместе  с тем это отнюдь не  помешало нам сотрудничать с ЕС, особенно в  сфере институциональных преобразований  и модернизации. «Наше сотрудничество с ЕС поднялось на новый  уровень – с подписанием недавно Соглашения о всеобъемлющей и расширенной  торговле. Сейчас важно, чтобы  процесс ратификации этого документа шло нормальными темпами», - сказал президент.  

Он подчеркнул, что модернизация – процесс непрекращающийся, она дает возможность  идти в ногу  со временем. Армения  и впредь будет стремиться сотрудничать с теми силами, которые  уже достигли больших успехов и могут помочь нам в этом. «Указанная  политика облегчает взаимоотношения  Армении и с ЕС, и с ЕАЭС. Это возможность и для  тех, кто готов с помощью Армении наладить деловые  отношения с этим идвумя интеграционными структурами», - сказал Серж Саргсян.

 

 




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