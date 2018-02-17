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Президент РА: Позиция Азербайджана относительно проблемы НК – это вопиющее попрание духа Хельсинки


Позиция Азербайджана относительно проблемы  НК – это вопиющее попрание  духа Хельсинки. Это особенно становится явно в преддверии президентских выборов в  соседней стране. Так   заявил в  своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности президент РА   Серж Саргсян, утверждая, что президент Азербайджана Ильхам Алиев имеет ни много ни мало – территориальные  претензии в отношении Еревана, называя его исконной  азербайджанской  территорией.  

«Это бред, конечно, но при молчании Европы этот  абсурд может иметь весьма  серьезные последствия. Проблема Нагорного Карабаха должна решиться как  можно раньше и мирным путем. В этом вопросе  нас поддерживают страны-сопредседатели МГ ОБСЕ – Россия, Франция и США. Под их руководством в основу мирного процесса поставлены  три основополагающих принципа  международного права – неприменение  силы и угрозы силы, и равенство прав народов  и право на самоопределение и территориальная целостность.  В свою очередь ЕС не раз подтверждал свою поддержку усилиям и предложениям сопредседателей», - как  передает Арменпресс, сказал президент Армении.

По его словам, усилия по разрешению карабахской  проблемы могут стать примером того, как Россия, ЕС и США могут позитивно сопоставить свои позиции – ради международного мира  и безопасности.

«Наше желание – чтобы такая общность позиций проявлялась чаще. Это особенно важно с учетом того, что сегодня в разных уголках мира все  больше  углубляются конфликты. Нас тревожат стремительно меняющиеся ситуации на Ближнем Востоке и в  других регионах, которые, увы, сопровождаются непрекращающимися войнами. Нас беспокоят  провалы  и разрушения государств в отдельных районах. Чтобы  противостоять этому, следует подумать о сотрудничестве, о всеобъемлющей и полной безопасности. Это есть единственно возможный и реальный  путь преодоления  кризисов», - подчеркнул Серж Саргсян.




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