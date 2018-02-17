Президент РА: Позиция Азербайджана относительно проблемы НК – это вопиющее попрание духа Хельсинки

Позиция Азербайджана относительно проблемы НК – это вопиющее попрание духа Хельсинки. Это особенно становится явно в преддверии президентских выборов в соседней стране. Так заявил в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности президент РА Серж Саргсян, утверждая, что президент Азербайджана Ильхам Алиев имеет ни много ни мало – территориальные претензии в отношении Еревана, называя его исконной азербайджанской территорией.

«Это бред, конечно, но при молчании Европы этот абсурд может иметь весьма серьезные последствия. Проблема Нагорного Карабаха должна решиться как можно раньше и мирным путем. В этом вопросе нас поддерживают страны-сопредседатели МГ ОБСЕ – Россия, Франция и США. Под их руководством в основу мирного процесса поставлены три основополагающих принципа международного права – неприменение силы и угрозы силы, и равенство прав народов и право на самоопределение и территориальная целостность. В свою очередь ЕС не раз подтверждал свою поддержку усилиям и предложениям сопредседателей», - как передает Арменпресс, сказал президент Армении.

По его словам, усилия по разрешению карабахской проблемы могут стать примером того, как Россия, ЕС и США могут позитивно сопоставить свои позиции – ради международного мира и безопасности.

«Наше желание – чтобы такая общность позиций проявлялась чаще. Это особенно важно с учетом того, что сегодня в разных уголках мира все больше углубляются конфликты. Нас тревожат стремительно меняющиеся ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах, которые, увы, сопровождаются непрекращающимися войнами. Нас беспокоят провалы и разрушения государств в отдельных районах. Чтобы противостоять этому, следует подумать о сотрудничестве, о всеобъемлющей и полной безопасности. Это есть единственно возможный и реальный путь преодоления кризисов», - подчеркнул Серж Саргсян.