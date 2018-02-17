В своей речи в Мюнхене президент Саргсян акцентировал важнейшие вопросы внешней политики и безопасности Армении
Президент Армении Серж Саргсян17 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Арменпресс, в своей речи в Мюнхене президент Саргсян акцентировал важнейшие вопросы внешней политики и безопасности Армении.
Глава государства коснулся нынешнего этапа урегулирования карабахского конфликта, говорил о готовности Армении относительно урегулирования армяно-турецких отношений и отсутствии конструктивных усилий со стороны Турции, а также а также представил прогресс в направлении расширения отношений Армения-Евросоюз в связи с подписанным недавно Соглашением широкие возможности сотрудничества в формате ЕС-ЕАЭС.
Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 16 февраля и завершится 18 февраля. Здесь собрались под одной крышей лидеры многих стран мира.
Арменпресс представит развернутый текст выступления президента РА.
- Словацкий делегат ПАСЕ считает выступление президента Армении спокойным и здравым
- Можно уверенно продвигаться вперед, вступая в различные интеграционные процессы:
Серж Саргсян
- Президент подчеркнул важную роль ЕСПЧ в плане повышения качества судебной
системы в Армении
- Новое соглашение с ЕС открывает новые перспективы перед Арменией: Серж Саргсян
- Армения выполнила основные обязательства по демократическим преобразованиям,
взятые перед Советом Европы: Серж Саргсян