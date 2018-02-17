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В своей речи в Мюнхене президент Саргсян акцентировал важнейшие вопросы внешней политики и безопасности Армении


Президент Армении Серж  Саргсян17 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как  передает Арменпресс, в своей  речи в  Мюнхене президент Саргсян акцентировал важнейшие  вопросы внешней политики и безопасности Армении.

Глава  государства коснулся нынешнего этапа урегулирования  карабахского конфликта, говорил о готовности Армении относительно урегулирования армяно-турецких отношений и отсутствии  конструктивных усилий со стороны  Турции, а  также а также представил прогресс в направлении расширения отношений  Армения-Евросоюз в связи с подписанным недавно Соглашением широкие  возможности сотрудничества в  формате  ЕС-ЕАЭС.

Мюнхенская конференция  по безопасности стартовала 16 февраля и завершится 18 февраля. Здесь собрались под одной  крышей  лидеры многих стран мира. 

Арменпресс представит развернутый текст выступления  президента РА.

 

 




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