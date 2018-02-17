Президент Армении Серж Саргсян17 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Арменпресс, в своей речи в Мюнхене президент Саргсян акцентировал важнейшие вопросы внешней политики и безопасности Армении.

Глава государства коснулся нынешнего этапа урегулирования карабахского конфликта, говорил о готовности Армении относительно урегулирования армяно-турецких отношений и отсутствии конструктивных усилий со стороны Турции, а также а также представил прогресс в направлении расширения отношений Армения-Евросоюз в связи с подписанным недавно Соглашением широкие возможности сотрудничества в формате ЕС-ЕАЭС.

Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 16 февраля и завершится 18 февраля. Здесь собрались под одной крышей лидеры многих стран мира.

Арменпресс представит развернутый текст выступления президента РА.