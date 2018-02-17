За прошедшую неделю на линии соприкосновения Азербайджан нарушил режим перемирия около 250 раз
На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 11—17 февраля противник нарушил режим прекращения огня около 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстрелов из стрелковых орудий.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части АО в основном воздерживались от ответных действий и предпринимали необходимые меры для надежной защиты позиций.
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