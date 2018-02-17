Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

За прошедшую неделю на линии соприкосновения Азербайджан нарушил режим перемирия около 250 раз


На линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 11—17 февраля противник  нарушил режим прекращения огня около 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстрелов из стрелковых орудий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части АО в основном воздерживались от ответных действий и предпринимали необходимые меры  для  надежной  защиты позиций.




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