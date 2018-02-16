В Риме представлена книга о Мандельштаме и Армении
17:07, 16 Февраль, 2018
В Национальной галерее современного искусства Рима 13 февраля состоялась презентация книги Джузеппе Какавале «Armenia. Ossip Mandelstam. Dessins». Мероприятие прошло в сотрудничестве с посольством Армении в Италии.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на мероприятии выступили Джузеппе Какавале, итальянский писатель Эрри Де Лука и искусствовед Марчелла Косу.
С приветственным словом выступила также посол Армении в Италии Виктория Багдасарян.
Джузеппе Какавале и Эрри Де Лука представили описанную Осипом Мандельштамом Армению как перекресток европейских и восточных цивилизаций.Были прочтены стихи Мандельштама об Армении, как на языке оригинала, так и на армянском и итальянском языках.