В Риме представлена книга о Мандельштаме и Армении

В Национальной галерее современного искусства Рима 13 февраля состоялась презентация книги Джузеппе Какавале «Armenia. Ossip Mandelstam. Dessins». Мероприятие прошло в сотрудничестве с посольством Армении в Италии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на мероприятии выступили Джузеппе Какавале, итальянский писатель Эрри Де Лука и искусствовед Марчелла Косу.

С приветственным словом выступила также посол Армении в Италии Виктория Багдасарян.

Джузеппе Какавале и Эрри Де Лука представили описанную Осипом Мандельштамом Армению как перекресток европейских и восточных цивилизаций.

Были прочтены стихи Мандельштама об Армении, как на языке оригинала, так и на армянском и итальянском языках.